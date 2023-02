“No alla censura”. Salvini si oppone al bando di TikTok (Di sabato 25 febbraio 2023) Anche Matteo Salvini si inserisce nel discorso riguardante TikTok, l'applicazione dei video che è arrivata dalla Cina e nel corso degli anni è diventato uno dei social network più popolari. La Commissione europea ha stabilito che i dipendenti dell'Ue dovranno disinstallare l'app dai dispositivi, con il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo che ha aperto alla possibilità di un provvedimento simile in Italia per i dipendenti statali. “Bloccare TikTok? È un interrogativo che coinvolge sicurezza e democrazia. Io sono perplesso e sono contrario ad ogni tipo di censura, in una società liberale prima di arrivare a ‘blocchi' radicali bisogna riflettere bene. Voi che ne pensate?” il messaggio di Salvini sull'argomento. Oltre al cinguettio ... Leggi su iltempo (Di sabato 25 febbraio 2023) Anche Matteosi inserisce nel discorso riguardante, l'applicazione dei video che è arrivata dCina e nel corso degli anni è diventato uno dei social network più popolari. La Commissione europea ha stabilito che i dipendenti dell'Ue dovranno disinstre l'app dai dispositivi, con il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo che ha apertopossibilità di un provvedimento simile in Italia per i dipendenti statali. “Bloccare? È un interrogativo che coinvolge sicurezza e democrazia. Io sono perplesso e sono contrario ad ogni tipo di, in una società liberale prima di arrivare a ‘blocchi' radicali bisogna riflettere bene. Voi che ne pensate?” il messaggio disull'argomento. Oltre al cinguettio ...

