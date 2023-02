Nigeria oggi al voto nella tornata più incerta di sempre (Di sabato 25 febbraio 2023) Sono in corso in Nigeria, la nazione più popolosa d'Africa e colosso economico del continente, elezioni presidenziali e legislative che si profilano come le più incerte da quando il Paese è passato ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 25 febbraio 2023) Sono in corso in, la nazione più popolosa d'Africa e colosso economico del continente, elezioni presidenziali e legislative che si profilano come le più incerte da quando il Paese è passato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News24_it : Nigeria oggi al voto nella tornata più incerta di sempre - fisco24_info : Nigeria oggi al voto nella tornata più incerta di sempre: Aperte le urne della corsa a tre per guidare il gigante d… - FrancescoRosse : Oggi #ElectionDay in #Nigeria, il paese più popoloso dell'Africa. Si eleggono presidente e parlamento. Sembra che… - serenel14278447 : RT @DomaniGiornale: Oggi la Nigeria va al voto per la successione dell’ex generale Buhari in un contesto di violenze settarie, rivendicazio… - LiaQuartapelle : Oggi si vota in Nigeria. -