Nicolodi | «Il Friburgo non è il Bayern | se la Juve fa la Juve…»

(Di sabato 25 febbraio 2023) Pietro, giornalista ed esperto di Bundesliga, ha parlato così dei prossimi avversari europei dellantus Pietro, antusnews24, ha così parlato del, prossimo avversario europeo della– «E’ una bella squadra, divertente da veder giocare perchè corrono tutti come dei matti e si divertono grazie anche allo stesso allenatore da più di 10 anni. E’ un miracolo che si ripete ogni anno per merito della programmazione e dell’intelligenza nelle scelte. Spendono poco e nulla e ricavano il massimo dalle prestazioni dei migliori. Perà comunque da qui a dire che sono ilMonaco ce ne passa». PUNTI DEBOLI – «Non ne hanno. Nel senso che non sono così forti che tu puoi dire che hanno dei punti deboli. Se ad ...

Pietro Nicolodi, giornalista e telecronista Sky, ha rilasciato un'intervista a Ilnapolionline.com: Tu segui da tanto tempo il calcio tedesco e ti vorrei chiedere delle coreografia delle tifoserie. Qua ...