Netflix taglia i prezzi in oltre 30 mercati mondiali (Di sabato 25 febbraio 2023) «Siamo sempre alla ricerca di modi per migliorare l’esperienza dei nostri abbonati, quindi abbiamo aggiornato i prezzi dei nostri piani in alcuni Paesi». Un portavoce di Netflix replica così alla richiesta di commento a proposito della notizia, anticipata dal Wall Street Journal, che vedeva l’azienda pronta a tagliare i prezzi in diversi mercati. I prezzi L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di sabato 25 febbraio 2023) «Siamo sempre alla ricerca di modi per migliorare l’esperienza dei nostri abbonati, quindi abbiamo aggiornato idei nostri piani in alcuni Paesi». Un portavoce direplica così alla richiesta di commento a proposito della notizia, anticipata dal Wall Street Journal, che vedeva l’azienda pronta are iin diversi. IL'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 83napolano : RT @CeotechI: Netflix taglia i prezzi degli abbonamenti in oltre 30 paesi #Abbonamenti #Affari #Africa #America #Asia #Business #Economia #… - lukealb : RT @sole24ore: Netflix taglia i prezzi in oltre 30 Paesi - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Netflix taglia i prezzi in 30 paesi: troppa concorrenza e fine della pandemia - Affaritaliani : Netflix taglia i prezzi in 30 paesi: troppa concorrenza e fine della pandemia - TuttoQuaNews : RT @sole24ore: Netflix taglia i prezzi in oltre 30 Paesi -