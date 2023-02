NETFLIX MARZO 2023: INCASTRATI E TENEBRE E OSSA 2, THE NIGHT AGENT, ERA ORA CON EDOARDO LEO, MONEY SHOT: LA STORIA DI PORNHUB (Di sabato 25 febbraio 2023) Torna l’appuntamento mensile di BubinoBlog che presenta tutte le novità di NETFLIX. MARZO 2023 è ricco di proposte tra titoli inediti e nuove stagioni. Tutti i dettagli e i trailer. Per MARZO il mese che ci porterà dall’inverno alla primavera NETFLIX ha come sempre confezionato tante novità, partiamo come sempre dalle serie dove ci saranno tanti attesi ritorni come le seconde stagioni di TENEBRE e OSSA, SexLife e INCASTRATI con Ficarra e Picone, arriva anche la seconda parte della quarta stagione di You. Tra le novità segnaliamo Hasta El Cielo – La Serie, Unstable con Rob Lowe e The NIGHT AGENT. Diversi i film originali in uscita tra tutti segnaliamo l’italiano Era Ora con EDOARDO Leo, Il Futuro in un ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 25 febbraio 2023) Torna l’appuntamento mensile di BubinoBlog che presenta tutte le novità diè ricco di proposte tra titoli inediti e nuove stagioni. Tutti i dettagli e i trailer. Peril mese che ci porterà dall’inverno alla primaveraha come sempre confezionato tante novità, partiamo come sempre dalle serie dove ci saranno tanti attesi ritorni come le seconde stagioni di, SexLife econ Ficarra e Picone, arriva anche la seconda parte della quarta stagione di You. Tra le novità segnaliamo Hasta El Cielo – La Serie, Unstable con Rob Lowe e The. Diversi i film originali in uscita tra tutti segnaliamo l’italiano Era Ora conLeo, Il Futuro in un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NetflixIT : Avventura? Pericolo? ora sì che ragioniamo. Ecco il trailer della seconda stagione di Tenebre e Ossa, in arrivo il… - bubinoblog : NETFLIX MARZO 2023: INCASTRATI E TENEBRE E OSSA 2, THE NIGHT AGENT, ERA ORA CON EDOARDO LEO, MONEY SHOT: LA STORIA… - officialnctita : [25.02.23] NEWS?? ???? high & low: the worst x Interpretato da yuta sarà disponibile su netflix a partire dal 25… - ErMarchese72 : RT @Zompagrillo: ???Serata Cult??? ha l'onore di presentare il film scelto dai nostri partecipanti. Un cast di stelle per un thriller drammat… - Annalagavo : RT @Zompagrillo: ???Serata Cult??? ha l'onore di presentare il film scelto dai nostri partecipanti. Un cast di stelle per un thriller drammat… -