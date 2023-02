Vai agli ultimi Twett sull'argomento... forumJuventus : La Stampa: 'Fagioli, maturo per la Juve. Nella vittoria di Nantes il centrocampista è stato tra i migliori biancone… - VELOSPORT1960 : - XteoX93 : @_SR26_ Thierry henry Dennis Bergkamp due icone dell'Arsenal fallirono rispettivamente nella alla Juve e nell'Inter… - sportli26181512 : Nella Juve fantasia non c'è solo Di Maria: Yildiz e Compagnon crescono bene: Nella Juve fantasia non c'è solo Di Ma… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Nella Juve fantasia non c'è solo Di Maria: Yildiz e Compagnon crescono bene -

In fin dei conti il calcio è fantasia. Lane è ben consapevole e, pur volendo rimanere fedele al suo pragmatismo, come da tradizione concede almeno a un giocatore chiave la libertà di fare un calcio 'diverso'. Almeno così Max Allegri ha ...... lungo lancio per Pandolfi anticipato in area Si parte! Calcio d'avvio battuto dallaStabia in maglia a sfondo blu scuro, Catanzaroclassica giallorossaStabia e Catanzaro fanno il ...

Nantes, tre giganteschi striscioni d'insulti alla Juve in curva Corriere dello Sport

Nell'inchiesta sulla Juve spunta la carta Mandragora, il sospetto dei pm: due club usati come banche Sport Fanpage

Di Maria-show: che errore sarebbe per la Juve farsi scappare il suo fuoriclasse Calciomercato.com

Incredibile Corvino: vicino alla Juve! | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

TMW - Fagioli sempre più titolare nella Juve: "Il -15 è stata una motivazione in più" TUTTO mercato WEB

In fin dei conti il calcio è fantasia. La Juve ne è ben consapevole e, pur volendo rimanere fedele al suo pragmatismo, come da tradizione concede almeno a un giocatore chiave la libertà di fare un ...30' PER UN CIUFFO D'ERBA - Sekulov si accentra e lascia partire una conclusione che per poco non sorprendeva l'estremo difensore ospite. Juve vicinissima al pareggio. 28' ...