NBA, i risultati della notte (25 febbraio): Fox regala la vittoria a Sacramento dopo due overtime, bene Milwaukee e Phoenix. Brooklyn ko (Di sabato 25 febbraio 2023) Continua la stagione di NBA. Nella notte italiana si sono disputate ben otto partite di regular season e come sempre il divertimento non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutti i risultati e i migliori realizzatori di giornata. New York batte Washington in rimonta per 115-109 e conquista la quarta affermazione consecutiva. Decisivi in casa Knicks i 46 punti di un magnifico Julius Randle e i 16 di Immanuel Quickley, mentre ai Wizards non servono a niente i 23 punti a testa di Kristaps Porzingis e Kyle Kuzma. Sorride Atlanta, che in attesa dell'arrivo del nuovo allenatore Quin Snyder sconfigge Cleveland per 136-119. Tra le fila degli Hawks grande prova di Trae Young, autore di 34 punti e 9 assist, ma sono molto importanti anche i 25 punti, 9 rimbalzi e 8 assist di Dejounte Murray e i 19 di Saddiq Bey. Inutili invece per i Cavaliers i 33 di Darius

