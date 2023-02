Nba 2022 2023 | Kings-Clippers è la seconda partita con più punti nella storia | Randle trascina i Knicks

(Di sabato 25 febbraio 2023) Los Angelese Sacramentofanno lae mettono in scena laa più alto punteggioNBA. Dopo due overtime finisce 176 a 175 per i, corsariCittà degli Angeli: più di queste due franchigie, che hannonotte totalizzato 351totali, avevano fatto solo Detroit Pistons e Denver Nuggets il 13 dicembre del 1983 con 370. Record a parte, si tratta di un importante successo per Fox (42, 12 assist) e compagni, che sono sempre più saldamente in terza posizione a Ovest e rovinano l’esordio di Russell Westbrook (17, 5 rimbalzi, 14 assist) in maglia. ...

ancora oggi la gara con il punteggio più alto mai fatto registrare da due squadre.

Finita solo dopo due tempi supplementari, la vittoria 176-175 di Sacramento su L.A. è stata la seconda partita col punteggio più alto di sempre, finendo dietro solo al famoso Detroit-Denver del 1983