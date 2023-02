Natalità, quando la richiesta di aiuto arriva da un padre: “Essere genitori oggi è da eroi” (Di sabato 25 febbraio 2023) “oggi niente lavoro. oggi si fa il papà full time“. Scrive così sul suo profilo Linkedin Paolo De Nadai, imprenditore classe 1987, presidente di OneDay Group, fondatore di ScuolaZoo & WeRoad e soprattutto…. papà di Carlo, 18 mesi. Nella breve “lettera“ affidata alla rete, il manager 35enne solleva una questione di non poco conto: la difficoltà di Essere genitore in una società che rende l’avere famiglia un percorso a ostacoli. Ma torniamo alle parole di Paolo De Nadai. Buttate giù in un momento di sconforto? “No, non è certo che mi dispiaccia fare il padre: Carlo è meraviglioso. Mi dispiace doverlo fare perché in questo Paese si parla pochissimo di Natalità e ancora meno sono i fatti concreti in favore delle coppie che contro ogni buon senso hanno ancora voglia di fare figli“. Perché dice che ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 25 febbraio 2023) “niente lavoro.si fa il papà full time“. Scrive così sul suo profilo Linkedin Paolo De Nadai, imprenditore classe 1987, presidente di OneDay Group, fondatore di ScuolaZoo & WeRoad e soprattutto…. papà di Carlo, 18 mesi. Nella breve “lettera“ affidata alla rete, il manager 35enne solleva una questione di non poco conto: la difficoltà digenitore in una società che rende l’avere famiglia un percorso a ostacoli. Ma torniamo alle parole di Paolo De Nadai. Buttate giù in un momento di sconforto? “No, non è certo che mi dispiaccia fare il: Carlo è meraviglioso. Mi dispiace doverlo fare perché in questo Paese si parla pochissimo die ancora meno sono i fatti concreti in favore delle coppie che contro ogni buon senso hanno ancora voglia di fare figli“. Perché dice che ...

