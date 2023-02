“Napoli torna campione…” dalla Corea ad Empoli per vedere Kim! – VIDEO

Leggi su napolipiu

(Di sabato 25 febbraio 2023) Bellissimo coro di una tifosa sudna per “”:adper vedere Kim Min-Jae Dall’inviato ad– Ilsta diventando meta di pellegrinaggio da tutto il Mondo. Non solo quando gioca al “Diego Armando Maradona” ma anche nelle trasferte degli azzurri in giro per l’Italia e per l’Europa, la squadra partenopea attira l’attenzione di gente da tutto il Mondo. Quest’anno, poi, con l’arrivo di Khvicha Kvaratskhelia e Kim Min Jae, da Georgia e Sudpartono ogni giorno voli per assistere alle partite di Di Lorenzo e company. Un vero e proprio fenomeno di massa verso ilche sta sorprendendo tutti per una stagione a dir poco ...