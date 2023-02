Napoli | Spalletti pronto a sfatare il tabù | solo un successo al Castellani

(Di sabato 25 febbraio 2023) Lo stadio Carloè una sorte d’incubo, o quantomeno, una maledizione. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport sottolinea un dato che riguarda ildi Luciano: gli azzurri, dal 1948 in 13 incontri, hanno ottenuto uncontro l’Empoli, il 2-3 nel 2017. Mentre per il resto, sono arrivati 8 pareggi e 4 sconfitte, l’ultima agghiacciante. Esattamente, dieci mesi fa, il club campano dopo essere andato in vantaggio di due reti, subisce prima la rimonta e poi il sorpasso nel finale. Un 3-2 che diede fine alle speranze Scudetto della stagione 2021-2022 per gli uomini di. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : #Napoli esagerato. Su un collettivo che lo rende squadra all’ennesima potenza innesta due individualità capaci, spr… - ZZiliani : Buona squadra l’Eintracht, ma stasera col #Napoli è andata a scuola di calcio: e il rosso a Kolo Muani non c’entra.… - gippu1 : Eintracht-Inter 2019 (ottavi Europa League) All. Inter Spalletti Trapp para un rigore al numero 77 Brozovic… - SIMONE4ESPOSITO : RT @napoli_network: #EmpoliNapoli sarà una partita a scacchi. Torna la #SerieA, gli azzurri riprendono il proprio viaggio verso la conquis… - ilnapolionline : Cagni: 'Il Napoli è una delle migliori squadre d'Europa, Spalletti ha esaltato il collettivo' -… -

In Liga spicca il derby di Madrid, trasferta per la squadra dia Empoli e Lecce - Sassuolo in Serie A. Successo di Tigre e Rosaio in Liga Profesional ...24esima di Serie A con Empoli -...Nell'anticipo della 24ª giornata di Serie A, ilsfida l'Empoli in trasferta. Dopo la vittoria in casa dell'Eintracht Francoforte nell'andata ...

Napoli attento, vogliono scipparti Spalletti: è in lizza con De Zerbi per la panchina del Liverpool Virgilio Sport

Pistocchi: "Gli allenatori non incidono Allora spiegatemi i Napoli di Sarri e Spalletti" Tutto Napoli

Perillo: 'Spalletti come Troisi, il Napoli sembra diretto da Massimo. Quella profezia...' AreaNapoli.it

Spalletti il miglioratore. Da Rrahmani a Osimhen: com'è cresciuto il suo Napoli La Gazzetta dello Sport

Dove abita Spalletti Il tecnico ha lasciato l'albergo di Corso Vittorio Emanuele AreaNapoli.it

Questo pomeriggio ad Empoli, come riportato dall'edizione odierna del Corriere Fiorentino, ci sarà un grande afflusso di tifosi del Napoli in occasione della sfida tra gli uomini ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...