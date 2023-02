Napoli, Spalletti prima dell'Empoli: 'Vi spiego perchè ho fatto un solo cambio di formazione' (Di sabato 25 febbraio 2023) "Ho scelto di fare un cambio perché a Francoforte abbiamo giocato molto bene e poi non c’è stato tempo per fare troppe... Leggi su calciomercato (Di sabato 25 febbraio 2023) "Ho scelto di fare unperché a Francoforte abbiamo giocato molto bene e poi non c’è stato tempo per fare troppe...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anperillo : ?? Il calcio di #Spalletti come ?? il cinema di #Troisi ?? #Napoli - ZZiliani : #Napoli esagerato. Su un collettivo che lo rende squadra all’ennesima potenza innesta due individualità capaci, spr… - ZZiliani : Buona squadra l’Eintracht, ma stasera col #Napoli è andata a scuola di calcio: e il rosso a Kolo Muani non c’entra.… - Fiorentinanews : #Spalletti fa il contrario di #Italiano : 'Ecco perche oggi ho scelto di non fare turnover' #Fiorentina #Napoli - RaiSport : In campo Empoli-Napoli, una sfida tra salvezza e scudetto. Segui la cronaca testuale Zanetti: 'Vincere sarebbe un m… -