Napoli, Spalletti: «Non ho parole per la mia squadra» (Di sabato 25 febbraio 2023) Le parole di Luciano Spalletti in conferenza stampa dopo l’ennesimo vittoria del Napoli, questa volta sul campo dell’Empoli Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria del Napoli sul campo dell’Empoli. Di seguito le parole del tecnico. ATTEGGIAMENTO DOPO L’ESPULSIONE – «L’analisi esalta il lavoro dei ragazzi durante la partita, in quel momento puoi subire il contraccolpo perché l’Empoli è una squadra che corre per 90 minuti. Hanno rimontato Lazio e Spezia, è difficilissimo andarli a deformarli anche per una squadra tecnica come la nostra. Poteva esserci un calo ma chi è entrato lo ha fatto benissimo. Elmas ha fatto un lavoro splendido di pressione e di rientro a fare il mediano sottopunta. Oggi non ho ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 febbraio 2023) Ledi Lucianoin conferenza stampa dopo l’ennesimo vittoria del, questa volta sul campo dell’Empoli Lucianoha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria delsul campo dell’Empoli. Di seguito ledel tecnico. ATTEGGIAMENTO DOPO L’ESPULSIONE – «L’analisi esalta il lavoro dei ragazzi durante la partita, in quel momento puoi subire il contraccolpo perché l’Empoli è unache corre per 90 minuti. Hanno rimontato Lazio e Spezia, è difficilissimo andarli a deformarli anche per unatecnica come la nostra. Poteva esserci un calo ma chi è entrato lo ha fatto benissimo. Elmas ha fatto un lavoro splendido di pressione e di rientro a fare il mediano sottopunta. Oggi non ho ...

