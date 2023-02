Napoli | senti Bruscolotti | “Kim mi somiglia molto | devo chiedergli come si dice ‘pal e fierr’ in coreano”

(Di sabato 25 febbraio 2023) L’ex difensore delGiuseppeha parlato ai microfoni del programma Legends, in onda su Canale 8. L’ex centrale e capitano azzurro ha parlato del difensoreKim Min-Jae e del fatto che gli somigli. Queste le sue parole: “Io lo dico dalle prime battute che Kim misiin. Lui non concede spazio all’avversario, non fa mai giocate strane ed è ancheordinato,difficilmente sbaglia l’intervento. Ha un tempismo eccezionale”. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... itsxandree : Christian mi spieghi pk ami Napoli? Ti senti un malessere? - Luxgraph : Milan, senti Donadoni: 'Non bruciate De Ketelaere!' - LeoNard94602545 : @DiegoDeLucaTwit Senti chi parla. Il problema di Napoli sono i napoletani ???????????? - DomingoTacon : 'senti che puzza scappano anche i cani, sono arrivati i napoletani' #Napoli #napolizia - Artu2025 : @DiegoDeLucaTwit Senti arrivi da Napoli…ci siamo capiti…che buffo che sei -

, Spalletti non ha rinnovato. Ilperò deve fare attenzione anche a tenersi stretto il demiurgo di questo capolavoro, ovvero Luciano Spalletti. Il tecnico non ha rinnovato il contratto in ...Una sua familiare, sua cugina, ha scritto su Twitter: 'Timale durante la notte, riesci a chiamare il 118. Arrivano, bussano. Nessuna risposta. Vanno via. Tua sorella accorre a bussarti perché ...

Napoli, senti Costacurta: "La squadra di Spalletti è la migliore in Europa" Calcio in Pillole

Napoli, senti Carragher: "Kvaratskhelia sarà del Real Madrid" Footballnews24.it

Carragher: “Kvaratskhelia prossima stagione con la maglia del Real Madrid” ItaSportPress

Napoli | Kvaratskhelia vuole restare in azzurro Pronto il rinnovo con ... Zazoom Blog

Napoli, senti Glasner: il tecnico dell'Eintracht è sicuro di una cosa ... Sportevai.it

Sulle tracce del tecnico azzurro ci sono i Reds: il ciclo di Jurgen Klopp potrebbe chiudersi dopo otto anni in cui il tedesco ha vinto tutto ...Il grande ex: "I giocatori che arrivano dal Nord Europa hanno caratterialmente meno affinità ad adattarsi velocemente al nostro campionato. Bisogna avere pazienza" ...