Napoli Primavera | match contro il Frosinone | le scelte di mister Frustalupi

Leggi su contropiedeazzurro

(Di sabato 25 febbraio 2023) Oggi, 25 febbraio, mentre alle 18:00 la prima squadra è impegnata nell’ostica trasferta di Empoli che l’anno scorso ha lasciato uno dei più grandi rammarichi della storia recente degli azzurri, ila partire dalle 14:30, scenderà in campo per la ventunesima giornata di campionato: il, per la rosa di, è davvero molto importante vista la pochissima distanza che c’è tra gli Azzurrini e la temibilissima zona retrocessione, con ilche quindi è chiamato a fare una grande prestazioneil, lottatrice della zona Play Off.: Boffelli, Barba, Acampa, Boni, Hysaj, Obaretin, Spavone, Alastuey, Rossi, Gioielli, Sahli. Allenatore: ...