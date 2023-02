Napoli, Osimhen: «É bello che Spalletti abbia fiducia in me» (Di sabato 25 febbraio 2023) Napoli, le parole di Victor Osimhen dopo la vittoria contro l’Empoli: «Qui è difficile giocare, ricordiamo cos’è accaduto l’anno scorso, dal 2-0 al 3-2» Victor Osimhen ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Napoli a Empoli. Di seguito le sue parole. fiducia DI Spalletti – «É bello che Spalletti abbia questa fiducia in me e nella squadra e io spero di ripagarlo in campo, dando il massimo in campo. Qui è difficile giocare, ricordiamo cos’è accaduto l’anno scorso, dal 2-0 al 3-2, siamo contenti di essere riusciti a vincere». SE SI SENTE TRA GLI ATTACCANTI PIÙ FORTI – «Ovviamente questa è sicuramente una delle migliori stagioni della mia carriera, mi sento benissimo. Anche Haaland sta facendo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 febbraio 2023), le parole di Victordopo la vittoria contro l’Empoli: «Qui è difficile giocare, ricordiamo cos’è accaduto l’anno scorso, dal 2-0 al 3-2» Victorha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dela Empoli. Di seguito le sue parole.DI– «Échequestain me e nella squadra e io spero di ripagarlo in campo, dando il massimo in campo. Qui è difficile giocare, ricordiamo cos’è accaduto l’anno scorso, dal 2-0 al 3-2, siamo contenti di essere riusciti a vincere». SE SI SENTE TRA GLI ATTACCANTI PIÙ FORTI – «Ovviamente questa è sicuramente una delle migliori stagioni della mia carriera, mi sento benissimo. Anche Haaland sta facendo ...

