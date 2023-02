(Di sabato 25 febbraio 2023) Fermatosi ai microfoni di Dazn,Rui, schierato dal 1'da Spalletti in occasione di, ha parlato così poco...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NCN_it : Mario Rui a Dazn: ''Siamo una squadra completa a prescindere da chi gioca. Oggi è la partita più importante...''… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DAZN - Napoli, Mario Rui: 'Cercheremo di fare la nostra migliore partita' - napolimagazine : DAZN - Napoli, Mario Rui: 'Cercheremo di fare la nostra migliore partita' - apetrazzuolo : DAZN - Napoli, Mario Rui: 'Cercheremo di fare la nostra migliore partita' - SportdelSud : ???? Mario Rui è intervenuto ai microfoni di DAZN poco prima della gara contro l'Empoli, in programma alle ore 18:00… -

(4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim,Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All: ...Commenta per primo EMPOLI : Vicario; Ebuehi, Luperto, Ismajli, Parisi; Marin, Henderson, Haas; Baldanzi; Satriano, Piccoli.: Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani,Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratshkelia.

Giuffredi: "Di Lorenzo desidera legarsi a vita al Napoli. Mario Rui Andrà via dopo Scudetto e... Tutto Napoli

Napoli, Mario Rui: 'Abbiamo solo l'Empoli in testa, oggi è la gara più importante' Calciomercato.com

Napoli, ag. Mario Rui: "A questo punto dico che andrà via dopo Scudetto e Champions" TUTTO mercato WEB

Empoli-Napoli, Mario Rui e Elmas titolari. Testa a testa Politano-Lozano (CorSport) - ilNapolista IlNapolista

Mario Rui, l'agente: "Resta a Napoli l'anno prossimo, vuole giocare con lo scudetto cucito sul petto" CalcioNapoli24

Mario Rui, terzino del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima del match contro l'Empoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": "Maschera da fabbro da indossare metafricamenteIl Napoli, attraverso i propri canali social, ha diramato la formazione ufficiale che affronterà il Sassuolo, nel match valido per la 23esima giornata di Serie A. Meret in porta. In difesa Di Lorenzo, ...