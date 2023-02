Napoli, Marelli: «Giusto convalidare il gol di Osimhen. Mario Rui fuori due turni» (Di sabato 25 febbraio 2023) Le parole del moviolista Marelli dopo Empoli Napoli: «Gol Osimhen? Sono episodi che una decina di anni fa sarebbero stati considerati irregolari» Luca Marelli, opinionista e moviolista di DAZN, ha parlato a fine partita del gol convalidato al Napoli di Osimhen e dell’espulsione di Mario Rui. Di seguito le sue parole. «Sono episodi che una decina di anni fa sarebbero stati considerati irregolari e la rete sarebbe stata annullata. Ora è cambiata l’interpretazione della regola. Viene considerato fuorigioco attivo solo se c’è un impatto diretto col giocatore che entra in gioco, ossia Ismajli, e in questo caso Osimhen è a tre metri da lui. Ora è corretto convalidare questo gol. Espulsione Mario Rui? ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 febbraio 2023) Le parole del moviolistadopo Empoli: «Gol? Sono episodi che una decina di anni fa sarebbero stati considerati irregolari» Luca, opinionista e moviolista di DAZN, ha parlato a fine partita del gol convalidato aldie dell’espulsione diRui. Di seguito le sue parole. «Sono episodi che una decina di anni fa sarebbero stati considerati irregolari e la rete sarebbe stata annullata. Ora è cambiata l’interpretazione della regola. Viene consideratogioco attivo solo se c’è un impatto diretto col giocatore che entra in gioco, ossia Ismajli, e in questo casoè a tre metri da lui. Ora è correttoquesto gol. EspulsioneRui? ...

