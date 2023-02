Napoli, Lozano: «La fiducia di Spalletti è importante per me» (Di sabato 25 febbraio 2023) Le parole di Hirving Lozano dopo la vittoria del Napoli: «Stiamo vedendo la miglior versione di Lozano, sto facendo tutto per la squadra» Hirving Lozano, attaccante del Napoli, ha parlato a DAZN dopo la vittoria sul campo dell’Empoli. Di seguito le sue parole. fiducia DI Spalletti – «La fiducia che mi sta dando il mister è molto importante per me e sto facendo bene il lavoro che mi chiede. Sono molto contento di giocare in questo periodo. Stiamo vedendo la miglior versione di Lozano, sto facendo tutto per la squadra, devo fare tante cose. La cosa più importante è che la strada resti questa per la squadra». OSIMHEN – «É molto importante per la squadra, fortissimo. Questa ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 febbraio 2023) Le parole di Hirvingdopo la vittoria del: «Stiamo vedendo la miglior versione di, sto facendo tutto per la squadra» Hirving, attaccante del, ha parlato a DAZN dopo la vittoria sul campo dell’Empoli. Di seguito le sue parole.DI– «Lache mi sta dando il mister è moltoper me e sto facendo bene il lavoro che mi chiede. Sono molto contento di giocare in questo periodo. Stiamo vedendo la miglior versione di, sto facendo tutto per la squadra, devo fare tante cose. La cosa piùè che la strada resti questa per la squadra». OSIMHEN – «É moltoper la squadra, fortissimo. Questa ...

