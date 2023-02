Napoli, la fantastica intesta tra Spalletti e Di Lorenzo: silenzi e fiducia reciproca (Di sabato 25 febbraio 2023) La scorsa estate, durante lo scetticismo più totale della tifoseria azzurra, Luciano Spalletti diede fiducia a Giovanni Di Lorenzo facendolo diventare capitano del Napoli, una fascia pesante e anche molto importante, che sembrava essere destinata al partente e beniamino del popolo partenopeo, Kalidou Koulibaly. L’attuale capitano del club campano manifestò cosi la sua gioia: “Che onore essere capitano. Non credo alle griglie, tifosi fidatevi di noi” Napoli, Spalletti e Di Lorenzo: rapporto basato sulla fiducia Luciano Spalletti fiducia, ad oggi, colta a pieno. Nel merito della questione, l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport racconta il rapporto che c’è tra il capitano del Napoli ... Leggi su contropiedeazzurro (Di sabato 25 febbraio 2023) La scorsa estate, durante lo scetticismo più totale della tifoseria azzurra, Lucianodiedea Giovanni Difacendolo diventare capitano del, una fascia pesante e anche molto importante, che sembrava essere destinata al partente e beniamino del popolo partenopeo, Kalidou Koulibaly. L’attuale capitano del club campano manifestò cosi la sua gioia: “Che onore essere capitano. Non credo alle griglie, tifosi fidatevi di noi”e Di: rapporto basato sullaLuciano, ad oggi, colta a pieno. Nel merito della questione, l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport racconta il rapporto che c’è tra il capitano del...

