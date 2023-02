Napoli, Borrelli: “Divelto il camminamento per ipovedenti” (Di sabato 25 febbraio 2023) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – “Parte del camminamento per i non vedenti e ipovedenti in via Riviera di Chiaia è stato completamente Divelto da ignoti. La vandalizzazione è avvenuta proprio tra i tavolini di un ristorante che sta realizzando una pedana, ma il titolare si solleva da qualsiasi responsabilità sulla questione. La Polizia Municipale è intervenuta per indagare sull’accaduto e al momento non sono state trovate prove che facciano risalire al colpevole”. Lo rende noto Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra. “E’ un atto di estrema inciviltà, gli autori devono essere individuati e puniti, com’è giusto che sia. Fortunatamente il comandante della Polizia Municipale ha già fatto richiesta al Comune affinché il camminamento sia ripristinato e ci auguriamo ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 25 febbraio 2023) Tempo di lettura: 1 minuto– “Parte delper i non vedenti ein via Riviera di Chiaia è stato completamenteda ignoti. La vandalizzazione è avvenuta proprio tra i tavolini di un ristorante che sta realizzando una pedana, ma il titolare si solleva da qualsiasi responsabilità sulla questione. La Polizia Municipale è intervenuta per indagare sull’accaduto e al momento non sono state trovate prove che facciano risalire al colpevole”. Lo rende noto Francesco Emilio, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra. “E’ un atto di estrema inciviltà, gli autori devono essere individuati e puniti, com’è giusto che sia. Fortunatamente il comandante della Polizia Municipale ha già fatto richiesta al Comune affinché ilsia ripristinato e ci auguriamo ...

