Napoli, anche in 10 non cambia gioco e risultato! Sconfitto l'Empoli per 0-2 (Di sabato 25 febbraio 2023) Solito Napoli: la squadra di Spalletti passa anche al Castellani, superando i toscani con un 2-0 anche stretto per i partenopei, nonostante la lunga inferiorità numerica dopo l'espulsione di Mario Rui. Decidono nel primo tempo l'autorete di Ismajli e il tap-in del solito Osimhen. La capolista resta saldamente in vetta in attesa degli impegni delle ormai frustrate e ipotetiche, a questo punto, avversarie Finisce la sfida del Castellani, con l'ennesima prova di forza del Napoli, che si impone 2-0 con l'autorete di Ismajli e il raddoppio di Osimhen e che resta più che saldamente in vetta, portandosi a + 18 sull'Inter seconda in classifica. Un Napoli impressionante che non concede nulla agli avversari anche quando è rimasto in 10 per l'espulsione di Mario Rui. Una macchina di ...

