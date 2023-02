Napoli a Empoli tra dubbi e certezze | riecco Mario Rui | prende quota Elmas Simeone insidia Osimhen | Serie A

(Di sabato 25 febbraio 2023) 2023-02-25 00:15:00 Fermi tutti! Dieci mesi dopo dalla disfatta, iltorna ad. In Toscana, però, arriva una squadra completamente diversa rispetto a quella che crollava clamorosamente perdendo per 3-2 il 24 aprile 2022 e in seguito a quella partita barcollava la panchina di Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo è rimasto, di novità nella rosa ce ne sono state eccome e oggi ilarriva acon i super favori del pronostico, avendo vinto 20 partite su 23 in campionato ed essendo reduce da un grande ottavo di finale d’andata in Germania contro l’Eintracht Francoforte. BALLOTTAGGI E NOVITÀ – Spalletti con una rosa del genere, in cui tutti rendono al top, ha problemi riguardo chi lasciare in panchina e chi lanciare dal primo minuto. Ma sono quei problemi che ogni allenatore vorrebbe avere perché ...

Elenco delle partite previste per oggi, sabato 25 febbraio 2023: si parte conquindi Lecce - Sassuolo, in campo nei principali campionati europei Sabato 25 febbraio ci aspettiamo una programmazione molto densa di appuntamenti in Italia come all'estero. ...Si comincia alle 18 con. La squadra di Zanetti, dopo i pareggi contro lo Spezia e contro la Fiorentina , occupa ora il dodicesimo posto con 287 punti grazie a un cammino di sei ...

Napoli e il Napoli gli sono rimasti dentro. Mirko Valdifiori è il doppio ex della sfida del Castellani contro l’Empoli, ma quando gli parli della capolista il cuore gli si ...Inviato a Castel Volturno Tre cambi in vista rispetto a Francoforte, dentro dal primo minuto Mario Rui, Elmas e Politano, queste le sensazioni della vigilia. Un mini turn over, come sempre ...