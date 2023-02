Murray - Djokovic possibile quarto a Dubai: il tabellone (Di sabato 25 febbraio 2023) Undici anni fa Andy Murray sorprendeva Novak Djokovic in semifinale al Dubai Duty Free Tennis Championships. La settimana prossima, la 378ma da numero 1 del mondo per il serbo che batterà il record ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 25 febbraio 2023) Undici anni fa Andysorprendeva Novakin semifinale alDuty Free Tennis Championships. La settimana prossima, la 378ma da numero 1 del mondo per il serbo che batterà il record ...

