(Di sabato 25 febbraio 2023) Prosegue il percorso per il decollo del colosso dei servizi pubblici. Sei nuovi nomi espressione di Cispel e Publiacqua e dei Comuni di Pistoia, Prato, Firenze ed Empoli. Ora la partita delle altre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... toscana24_ : Multiutility Toscana, arriva il Cda “largo” a 11 membri Passa da 5 a 11, e non da 5 a 9, il numero dei consiglieri… - toscana24_ : Multiutility Toscana, arriva il Cda “largo” a 11 membri Passa da 5 a 11, e non da 5 a 9, il numero dei consiglieri… - LucaAterini : Alia - Multiutility Toscana, il cda si amplia da 5 a 11 componenti - Greenreport_it : Alia - Multiutility Toscana, il cda si amplia da 5 a 11 componenti - - OKsiena : MULTIUTILITY TOSCANA, LA GIUNTA COMUNALE DI SIENA ESPRIME APPREZZAMENTO -

Prosegue il percorso per il decollo del colosso dei servizi pubblici. Sei nuovi nomi espressione di Cispel e Publiacqua e dei Comuni di Pistoia, Prato, Firenze ed Empoli. Ora la partita delle altre ...Oggetto:e Acque spa Appreso da notizie di stampa dell'avvenuta costituzione di una multi utility () destinata alla gestione dell'acqua pubblica che detiene il 19% di Acque SpA e che sarà quotata in borsa entro il 2024; Evidenziato come le società pubbliche di servizi alla ...

Multiutility Toscana, il cda si allarga a 11. Malumore dei sindaci: "Coinvolti Macché" LA NAZIONE

Toscana, la multiutility dei servizi pubblici - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Alia - Multiutility Toscana, il cda si amplia da 5 a 11 componenti Greenreport: economia ecologica e sviluppo sostenibile

Il giorno della multiutility toscana: "Servizi adeguati per la crescita ... LA NAZIONE

Nasce la multiutility toscana: ecco cos'è Il Reporter

Prosegue il percorso per il decollo del colosso dei servizi pubblici. Sei nuovi nomi espressione di Cispel e Publiacqua e dei Comuni di Pistoia, Prato, Firenze ed Empoli. Ora la partita delle altre no ...Oltre al vicepresidente Claudio Toni, ora nell’esecutivo anche l’ex amministratore delegato di Publiservizi, Filippo Sani ...