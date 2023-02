Multa alla Geo Barents, la crisi isterica delle Ong. Casarini: «Rappresaglia, vigliaccata, cancro» (Di sabato 25 febbraio 2023) Non si capacitano le Ong del fatto che in Italia è cambiato il passo e che la gestione dei salvataggi in mare non sia più una terra di nessuno senza regole a loro esclusivo appannaggio. All’indomani della prima applicazione del decreto che ha stretto le maglie, realizzata con il fermo amministrativo e la Multa alla Geo Barents di Medici senza frontiere, tuonano contro il governo e i suoi ministri e sventolano presunte incostituzionalità, dimenticando forse che la legge è stata controfirmata dal presidente della Repubblica. La Ong pretendono l’impunità per le proprie navi Di «atto incostituzionale» partorito da un governo che ha «come priorità quella di fermare chi salva vite», ha parlato la presidente di Open Arms Italia, Veronica Alfonsi. «Ancora una volta – ha detto all’agenzia di stampa Adnkronos – la decisione è di concentrarsi ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 25 febbraio 2023) Non si capacitano le Ong del fatto che in Italia è cambiato il passo e che la gestione dei salvataggi in mare non sia più una terra di nessuno senza regole a loro esclusivo appannaggio. All’indomani della prima applicazione del decreto che ha stretto le maglie, realizzata con il fermo amministrativo e laGeodi Medici senza frontiere, tuonano contro il governo e i suoi ministri e sventolano presunte incostituzionalità, dimenticando forse che la legge è stata controfirmata dal presidente della Repubblica. La Ong pretendono l’impunità per le proprie navi Di «atto incostituzionale» partorito da un governo che ha «come priorità quella di fermare chi salva vite», ha parlato la presidente di Open Arms Italia, Veronica Alfonsi. «Ancora una volta – ha detto all’agenzia di stampa Adnkronos – la decisione è di concentrarsi ...

