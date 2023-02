Mulattieri in gol, ma il Frosinone crolla contro il Parma in una gara assurda (Di sabato 25 febbraio 2023) Partita assurda quella giocata questa sera in Serie B tra Frosinone e Parma: la capolista crolla in casa in superiorità numerica per 3-4 nonostante la rete di Samuele Mulattieri MONTAGNE RUSSE – Una partita a dir poco assurda quella tra Parma e Frosinone in casa della capolista della Serie B. Dopo essersi portati in vantaggio per 1-3, gli emiliani si fanno rimontare sul 3-3 dopo aver visto anche l’espulsione di Estevez. Una delle reti che permettono ai padroni di casa di rimontare momentaneamente è di Samuele Mulattieri – attaccante in prestito dall’Inter – che trova il 2-3. Nonostante l’inferiorità numerica, però, il Parma trova anche il 3-4 finale che mantiene nonostante un’altra espulsione: quella ... Leggi su inter-news (Di sabato 25 febbraio 2023) Partitaquella giocata questa sera in Serie B tra: la capolistain casa in superiorità numerica per 3-4 nonostante la rete di SamueleMONTAGNE RUSSE – Una partita a dir pocoquella train casa della capolista della Serie B. Dopo essersi portati in vantaggio per 1-3, gli emiliani si fanno rimontare sul 3-3 dopo aver visto anche l’espulsione di Estevez. Una delle reti che permettono ai padroni di casa di rimontare momentaneamente è di Samuele– attaccante in prestito dall’Inter – che trova il 2-3. Nonostante l’inferiorità numerica, però, iltrova anche il 3-4 finale che mantiene nonostante un’altra espulsione: quella ...

