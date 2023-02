Mr Rain: chi è, vero nome, età, carriera, chi è la fidanzata, Instagram, a Sanremo 2023 con Supereroi (Di sabato 25 febbraio 2023) Mr Rain ha conquistato tutti con la sua Supereroi a Sanremo, canzone con la quale si è classificato al terzo posto dopo Lazza e Marco Mengoni, vincitore della kermesse musicale. E oggi proprio lui, noto rapper e produttore discografico, sarà a Verissimo, su Canale 5 e si racconterà ai microfoni di Silvia Toffanin. Parlerà di questo momento d’oro e di questo successo tutto meritato. View this post on Instagram A post shared by Mr.Rain (@mrRainofficial) Dagli esordi al debutto di Mr Rain Mr Rain, all’anagrafe Mattia Balardi, è nato a Desenzano del Garda il 19 novembre del 1991 ed è un noto rapper e produttore discografico. Ha iniziato la sua attività musicale nel 2011, quando ha pubblicato il mixtape di debutto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 25 febbraio 2023) Mrha conquistato tutti con la sua, canzone con la quale si è classificato al terzo posto dopo Lazza e Marco Mengoni, vincitore della kermesse musicale. E oggi proprio lui, noto rapper e produttore discografico, sarà a Verissimo, su Canale 5 e si racconterà ai microfoni di Silvia Toffanin. Parlerà di questo momento d’oro e di questo successo tutto meritato. View this post onA post shared by Mr.(@mrofficial) Dagli esordi al debutto di MrMr, all’anagrafe Mattia Balardi, è nato a Desenzano del Garda il 19 novembre del 1991 ed è un noto rapper e produttore discografico. Ha iniziato la sua attività musicale nel 2011, quando ha pubblicato il mixtape di debutto ...

