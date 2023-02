Mr Rain, chi è la fidanzata Juliana: età, lavoro, foto e Instagram (Di sabato 25 febbraio 2023) Il famoso rapper Mr Rain ha gareggiato quest’anno a Sanremo e ha incantato tutti con la sua canzone ‘Supereroi’, con la quale si è classificato al terzo posto, dopo Lazza e Marco Mengoni (il vincitore). Ma la domanda di molti è una: è fidanzato? Lui è stato al centro di gossip che lo volevano impegnato con Elisabetta Gregoraci. Mr Rain ha smentito tutto, ma adesso i fan sono impazziti: è fidanzato? Ecco tutto quello che sappiamo sulla sua fidanzata e la sua vita privata. Mr Rain e i gossip sulla falsa fidanzata Mr Rain, qualche mese fa, è stato invaso da un’ondata mediatica che lo voleva al fianco di Elisabetta Gregoraci. Questo perché la showgirl era una concorrente del GF VIP e aveva ricevuto un aereo con una frase del brano 9.3 del rapper. Lui in realtà non ne sapeva nulla, ma tutti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 25 febbraio 2023) Il famoso rapper Mrha gareggiato quest’anno a Sanremo e ha incantato tutti con la sua canzone ‘Supereroi’, con la quale si è classificato al terzo posto, dopo Lazza e Marco Mengoni (il vincitore). Ma la domanda di molti è una: è fidanzato? Lui è stato al centro di gossip che lo volevano impegnato con Elisabetta Gregoraci. Mrha smentito tutto, ma adesso i fan sono impazziti: è fidanzato? Ecco tutto quello che sappiamo sulla suae la sua vita privata. Mre i gossip sulla falsaMr, qualche mese fa, è stato invaso da un’ondata mediatica che lo voleva al fianco di Elisabetta Gregoraci. Questo perché la showgirl era una concorrente del GF VIP e aveva ricevuto un aereo con una frase del brano 9.3 del rapper. Lui in realtà non ne sapeva nulla, ma tutti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WittyTV : Tre giudici d'eccezione sono pronti ad ascoltare i cantanti in questa nuova gara! Chi conquisterà i voti più alti d… - rain_drop_24 : RT @neodie: Il rumore della buonanotte per anni e anni. Quando sentivi quel jingle sapevi che era tardi / che dovevi andare a letto / che d… - annabluelou : RT @poIIicina: same picture ma different font, difficile capire chi ha chiesto la foto a chi secondo me jenna è mega fan di cardiotrap e du… - poIIicina : same picture ma different font, difficile capire chi ha chiesto la foto a chi secondo me jenna è mega fan di cardio… - MisterPioggia : ??Intervista per L'Officiel Homme - 22.03.2021 di Simone Vertua?? #mrrain -