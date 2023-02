MOVIOLA – Empoli-Napoli, Mario Rui espulso col Var: fallo di reazione su Caputo (Di sabato 25 febbraio 2023) Episodio da MOVIOLA in Empoli-Napoli, tegola per Spalletti perché Mario Rui è stato espulso col Var per un fallo di reazione su Caputo. Da terra il terzino portoghese, colto da un raptus, alza la gamba e colpisce ai genitali l’attaccante dei toscani. Se l’arbitro Ayroldi, chiamato al Var per valutare l’episodio, segnalerà questo fallo come condotta violenta, il difensore numero 6 rimedierà due giornate (o più) di squalifica, saltando non solo la Lazio ma anche l’Atalanta. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 25 febbraio 2023) Episodio dain, tegola per Spalletti perchéRui è statocol Var per undisu. Da terra il terzino portoghese, colto da un raptus, alza la gamba e colpisce ai genitali l’attaccante dei toscani. Se l’arbitro Ayroldi, chiamato al Var per valutare l’episodio, segnalerà questocome condotta violenta, il difensore numero 6 rimedierà due giornate (o più) di squalifica, saltando non solo la Lazio ma anche l’Atalanta. SportFace.

