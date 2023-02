Mosca oscura Yevgeny Prigozhin | il capo del gruppo Wagner

Leggi su panorama

(Di sabato 25 febbraio 2023) Terremoto al Cremlino., il leader e fondatore delè stato «to» da tutti i media di Stato.ha di fatto messo in un angolo colui che sul campo di battaglia in Ucraina era da sempre considerato l'uomo forte.era tornato al centro delle cronache pochi giorni fa per i violenti attacchi al Ministro della Difesa, Shoigu