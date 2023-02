Mosca mette al bando Prigozhin: i media di Stato ricevono l’ordine di oscurare la Wagner e il suo fondatore (Di sabato 25 febbraio 2023) Da giorni, a Mosca, le parole del fondatore del gruppo di mercenari Wagner sono «oscurate» dai media ufficiali. E il governatore della regione di Sverdlovsk ora lo sbeffeggia: «Torna a cucinare polpette e spaghetti» Leggi su corriere (Di sabato 25 febbraio 2023) Da giorni, a, le parole deldel gruppo di mercenarisono «oscurate» daiufficiali. E il governatore della regione di Sverdlovsk ora lo sbeffeggia: «Torna a cucinare polpette e spaghetti»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luxgraph : Mosca mette al bando Prigozhin: i media di Stato ricevono l’ordine di oscurare la Wagner e il suo fondatore… - Montezuma1492 : Mosca mette al bando Prigozhin: i media di Stato ricevono l’ordine di oscurare la Wagner e il suo fondatore - Bart42519094 : RT @LaNotiziaTweet: Biden vuole la guerra e boccia il piano di pace della Cina: il presidente americano minaccia e mette in guardia Pechino… - TizianoR11 : RT @RivistaLaFionda: Marco Travaglio asfaltata Beppe Severgnini e mette in luce l'ipocrisia della stampa italiana, ormai ridotta a mera dif… - DaustoC : RT @LaNotiziaTweet: Biden vuole la guerra e boccia il piano di pace della Cina: il presidente americano minaccia e mette in guardia Pechino… -