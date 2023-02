Morte Maurizio Costanzo, parla l’ex moglie Marta Flavi : ” Ai funerali non ci sarò” (Di sabato 25 febbraio 2023) Il coro di stima e di profondo dispiacere per la Morte di Maurizio Costanzo si fa sempre più forte e incessante, infatti dopo la notizia inaspettata giunta ieri, venerdì 24 febbraio 2023, amici, colleghi e ammiratori del giornalista e conduttore televisivo stanno esprimendo i loro pensieri carichi di affetto per condividere il dolore collettivo. Tra questi anche Marta Flavi, la conduttrice che è stata moglie di Costanzo. Marta Flavi sconvolta dalla Morte di Maurizio Costanzo Dopo la scoperta della Morte di Costanzo, l’ex moglie del conduttore, Marta Flavi ha dichiarato: “Sono ancora ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 25 febbraio 2023) Il coro di stima e di profondo dispiacere per ladisi fa sempre più forte e incessante, infatti dopo la notizia inaspettata giunta ieri, venerdì 24 febbraio 2023, amici, colleghi e ammiratori del giornalista e conduttore televisivo stanno esprimendo i loro pensieri carichi di affetto per condividere il dolore collettivo. Tra questi anche, la conduttrice che è statadisconvolta dalladiDopo la scoperta delladidel conduttore,ha dichiarato: “Sono ancora ...

