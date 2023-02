Morte Maurizio Costanzo, nuova programmazione Mediaset oggi e domani: cosa va in onda su Canale 5, Italia 1 e Rete 4 (Di sabato 25 febbraio 2023) A seguito della Morte del celebre e molto amato giornalista e conduttore Maurizio Costanzo, la programmazione delle reti Mediaset va incontro ad alcuni cambiamenti. Spirato ieri all’età di 84 anni, la sua Morte lascia un forte vuoto nel mondo dello spettacolo e nel cuore di quanto lo conoscevano e gli volevano bene. Aperta oggi in Campidoglio la camera ardente. Numerosi i volti del mondo dello spettacolo che hanno reso omaggio a Costanzo, a partire da Mara Venier, passando per Fiorello ed arrivando a Pierluigi Diaco, visibilmente commosso per via del lutto. Passando invece ai cambiamenti del palinsesto, ricordiamo che già ieri, il programma pomeridiano “Uomini e Donne” condotto da sua moglie, l’altrettanto conosciuta Maria De Filippi, non è andato in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 25 febbraio 2023) A seguito delladel celebre e molto amato giornalista e conduttore, ladelle retiva incontro ad alcuni cambiamenti. Spirato ieri all’età di 84 anni, la sualascia un forte vuoto nel mondo dello spettacolo e nel cuore di quanto lo conoscevano e gli volevano bene. Apertain Campidoglio la camera ardente. Numerosi i volti del mondo dello spettacolo che hanno reso omaggio a, a partire da Mara Venier, passando per Fiorello ed arrivando a Pierluigi Diaco, visibilmente commosso per via del lutto. Passando invece ai cambiamenti del palinsesto, ricordiamo che già ieri, il programma pomeridiano “Uomini e Donne” condotto da sua moglie, l’altrettanto conosciuta Maria De Filippi, non è andato in ...

