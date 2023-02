Morte Maurizio Costanzo, “Maria è distrutta, non se l’aspettava. Non si perdona quel che ha fatto poche ore prima” (Di sabato 25 febbraio 2023) Il ricovero per un piccolo intervento, poi il gelo. Maria De Filippi non se lo aspettava. Non poteva immaginare che suo marito sarebbe morto in un letto di ospedale. Doveva essere una piccola operazione, nulla di serio né di grave: “un problemino fastidioso”. Maria, la quarta moglie di Maurizio Costanzo, imprenditrice e donna di spettacolo, lo andava a trovare tutte le mattine e anche la sera sia prima che dopo il lavoro. Legati da 33 anni, un rapporto fortissimo, diventato ancora più forte con la pandemia ( che ha legato un po’ tutti gli italiani a casa senza poter andare fisicamente a lavoro). La lunga storia d’amore La sua sergente di ferro: come a Maurizio Costanzo piaceva definirla. Da anni la De Filippi si curava del noto giornalista ... Leggi su howtodofor (Di sabato 25 febbraio 2023) Il ricovero per un piccolo intervento, poi il gelo.De Filippi non se lo aspettava. Non poteva immaginare che suo marito sarebbe morto in un letto di ospedale. Doveva essere una piccola operazione, nulla di serio né di grave: “un problemino fastidioso”., la quarta moglie di, imprenditrice e donna di spettacolo, lo andava a trovare tutte le mattine e anche la sera siache dopo il lavoro. Legati da 33 anni, un rapporto fortissimo, diventato ancora più forte con la pandemia ( che ha legato un po’ tutti gli italiani a casa senza poter andare fisicamente a lavoro). La lunga storia d’amore La sua sergente di ferro: come apiaceva definirla. Da anni la De Filippi si curava del noto giornalista ...

