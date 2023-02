Morte Maurizio Costanzo, Maria De Filippi sotto choc: non se l’aspettava (Di sabato 25 febbraio 2023) È scioccata. Il dolore è tanto, troppo, per Maria De Filippi che proprio non poteva immaginare che quello che il suo compagno di vita aveva annunciato agli amici come ‘un problemino. Nulla di che’ si trasformasse in una tragedia. Chi ha avuto modo di incontrarla in queste ore ha descritto una donna sotto choc che si è trincerata nel silenzio. Nessun commento, neanche una parola. Ora su tutto prevale un indescrivibile dolore per un dramma che l’ha colta di sorpresa. Era convalescente dopo aver subito un intervento L’intervento al quale Maurizio Costanzo era stato sottoposto, era un’operazione chirurgica definita quasi di routine. Lei mattina e sera andava in clinica a trovarlo e anche giovedì sera era andata, come sempre, a salutarlo, a vedere come stava. Niente faceva ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 25 febbraio 2023) È scioccata. Il dolore è tanto, troppo, perDeche proprio non poteva immaginare che quello che il suo compagno di vita aveva annunciato agli amici come ‘un problemino. Nulla di che’ si trasformasse in una tragedia. Chi ha avuto modo di incontrarla in queste ore ha descritto una donnache si è trincerata nel silenzio. Nessun commento, neanche una parola. Ora su tutto prevale un indescrivibile dolore per un dramma che l’ha colta di sorpresa. Era convalescente dopo aver subito un intervento L’intervento al qualeera statoposto, era un’operazione chirurgica definita quasi di routine. Lei mattina e sera andava in clinica a trovarlo e anche giovedì sera era andata, come sempre, a salutarlo, a vedere come stava. Niente faceva ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LauraPausini : “La morte mi fa curiosità. L' unica cosa che mi disturba è dover lasciare Maria, i miei figli e i miei nipoti. Vo… - fanpage : Mara Venier in lacrime e distrutta dal dolore. Dopo aver dato l'ultimo saluto a #MaurizioCostanzo, abbandona la cam… - RivistaStudio : I libri e gli scrittori del canone Costanzo, il cui show per anni è stato il luogo per eccellenza dove si decretava… - andreastoolbox : Maria De Filippi scioccata: cosa è successo prima della morte di Maurizio Costanzo #De #Maria #Filippi #cosa… - beatricebiasco_ : RT @fanpage: Mara Venier in lacrime e distrutta dal dolore. Dopo aver dato l'ultimo saluto a #MaurizioCostanzo, abbandona la camera ardente… -