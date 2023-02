Morte Maurizio Costanzo, Maria De Filippi ha raggiunto la camere ardente col figlio Gabriele (Di sabato 25 febbraio 2023) A Roma è aperta da stamattina la camera ardente di Maurizio Costanzo e ovviamente è arrivare anche sua moglie Maria De Filippi accompagnata dal loro figlio Gabriele Costanzo. Dignitosa e composta come sempre, la conduttrice era vestita completamente di nero e i suoi grandi occhiali celavano gli occhi di chi sicuramente ha pianto tutta la notte. Stretti l’uno all’altro, Maria De Filippi e Gabriele Costanzo si sono fatti forza a vicenda, lo sguardo basso per evitare di osservare il caos di gente tutto intorno. Il dolore e così grande che non si possono aggiungere altre parole, fatta eccezione ovviamente per le nostre più sentite condoglianze a Maria De ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 25 febbraio 2023) A Roma è aperta da stamattina la cameradie ovviamente è arrivare anche sua moglieDeaccompagnata dal loro. Dignitosa e composta come sempre, la conduttrice era vestita completamente di nero e i suoi grandi occhiali celavano gli occhi di chi sicuramente ha pianto tutta la notte. Stretti l’uno all’altro,Desi sono fatti forza a vicenda, lo sguardo basso per evitare di osservare il caos di gente tutto intorno. Il dolore e così grande che non si possono aggiungere altre parole, fatta eccezione ovviamente per le nostre più sentite condoglianze aDe ...

