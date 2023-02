Morte Maurizio Costanzo, il riserbo di Maria De Filippi | È arrivato come un fulmine a ciel sereno (Di sabato 25 febbraio 2023) Stando alle indiscrezioni sembra che la conduttrice televisiva non si aspettasse affatto questo epilogo così tragico. La Morte di Maurizio Costanzo, venuto a mancare all’età di 84 anni, ha suscitato profonda commozione nel mondo del giornalismo e della televisione. In tantissimi hanno voluto esprimere un messaggio di cordoglio, ricordando le straordinarie qualità professionali e umane di L'articolo Morte Maurizio Costanzo, il riserbo di Maria De Filippi È arrivato come un fulmine a ciel sereno NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di sabato 25 febbraio 2023) Stando alle indiscrezioni sembra che la conduttrice televisiva non si aspettasse affatto questo epilogo così tragico. Ladi, venuto a mancare all’età di 84 anni, ha suscitato profonda commozione nel mondo del giornalismo e della televisione. In tantissimi hanno voluto esprimere un messaggio di cordoglio, ricordando le straordinarie qualità professionali e umane di L'articolo, ildiDeunNewNotizie.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LauraPausini : “La morte mi fa curiosità. L' unica cosa che mi disturba è dover lasciare Maria, i miei figli e i miei nipoti. Vo… - fanpage : Mara Venier in lacrime e distrutta dal dolore. Dopo aver dato l'ultimo saluto a #MaurizioCostanzo, abbandona la cam… - RivistaStudio : I libri e gli scrittori del canone Costanzo, il cui show per anni è stato il luogo per eccellenza dove si decretava… - infoitinterno : Maria De Filippi sotto shock: non si aspettava la morte di Maurizio Costanzo - psyfrancesca : RT @LauraPausini: “La morte mi fa curiosità. L' unica cosa che mi disturba è dover lasciare Maria, i miei figli e i miei nipoti. Vorrei e… -