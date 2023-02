Morte Maurizio Costanzo: i format di Maria De Filippi tornano con un’altra conduttrice? (Di sabato 25 febbraio 2023) La Morte di Maurizio Costanzo fa ancora tremendamente male, essendo stato lui un vero professionista della televisione italiana. Mediaset e tutte le aziende del settore si sono riuniti in un caloroso abbraccio per ricordare colui che ha scoperto talenti su talenti. Per circa una settimana, il ricordo del conduttore sarà presente su numerose emittente, segno del grande vuoto che ha lasciato. Una nota di riguardo va naturalmente a Maria De Filippi, colpita più di tutti dal lutto. Stando ai rumors, i suoi programmi potrebbero proseguire con una nuova conduttrice. Morte Maurizio Costanzo: il destino dei programmi di Maria Mentre continua il cordoglio per Maurizio Costanzo, morto a 84 anni, ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 25 febbraio 2023) Ladifa ancora tremendamente male, essendo stato lui un vero professionista della televisione italiana. Mediaset e tutte le aziende del settore si sono riuniti in un caloroso abbraccio per ricordare colui che ha scoperto talenti su talenti. Per circa una settimana, il ricordo del conduttore sarà presente su numerose emittente, segno del grande vuoto che ha lasciato. Una nota di riguardo va naturalmente aDe, colpita più di tutti dal lutto. Stando ai rumors, i suoi programmi potrebbero proseguire con una nuova: il destino dei programmi diMentre continua il cordoglio per, morto a 84 anni, ...

