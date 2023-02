Morte Maurizio Costanzo, ecco perchè se n’è andato il famoso giornalista (Di sabato 25 febbraio 2023) Maurizio Costanzo è stato un grande giornalista e ha lavorato fino all’ultimo, nonostante la sua salute vacillasse. Era impegnato a preparare la puntata successiva del suo storico talk, le partecipazioni nelle trasmissioni radio e le varie rubriche che curava su diversi quotidiani. Non aveva smesso di fare progetti per il futuro, come la creazione di una scuola di televisione per autori e tecnici. Purtroppo il destino ha deciso diversamente portandosi via il grande giornalista. Le condizioni critiche di Maurizio Costanzo Ma la sua salute ha iniziato a peggiorare quando è stato ricoverato alla clinica Paideia a Roma, circa 12 giorni fa, per un’operazione al colon a causa di alcuni polipi. L’intervento è andato bene, ma il decorso post-operatorio ha fatto emergere i suoi ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 25 febbraio 2023)è stato un grandee ha lavorato fino all’ultimo, nonostante la sua salute vacillasse. Era impegnato a preparare la puntata successiva del suo storico talk, le partecipazioni nelle trasmissioni radio e le varie rubriche che curava su diversi quotidiani. Non aveva smesso di fare progetti per il futuro, come la creazione di una scuola di televisione per autori e tecnici. Purtroppo il destino ha deciso diversamente portandosi via il grande. Le condizioni critiche diMa la sua salute ha iniziato a peggiorare quando è stato ricoverato alla clinica Paideia a Roma, circa 12 giorni fa, per un’operazione al colon a causa di alcuni polipi. L’intervento èbene, ma il decorso post-operatorio ha fatto emergere i suoi ...

