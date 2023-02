Morte Maurizio Costanzo, ecco come ha reagito Maria De Filippi alla notizia (Di sabato 25 febbraio 2023) La conduttrice di Mediaset Maria De Filippi piange la scomparsa di Maurizio Costanzo: ecco come ha reagito alla notizia Sono ore terribili per Maria De Filippi. La conduttrice e regina di Canale Cinque si sta ritrovando a fare i conti con la scomparsa di Maurizio Costanzo, lo storico marito, popolare giornalista e conduttore. Tanti messaggi di cordoglio arrivati da ogni lato del mondo dello spettacolo dopo aver appreso la notizia, con tanti colleghi, amici e artisti che hanno voluto spendere parole in memoria di uno dei padri fondatori di tv e giornalismo italiano. A non aver ancora rotto il silenzio è la stessa Maria De ... Leggi su 361magazine (Di sabato 25 febbraio 2023) La conduttrice di MediasetDepiange la scomparsa dihaSono ore terribili perDe. La conduttrice e regina di Canale Cinque si sta ritrovando a fare i conti con la scomparsa di, lo storico marito, popolare giornalista e conduttore. Tanti messaggi di cordoglio arrivati da ogni lato del mondo dello spettacolo dopo aver appreso la, con tanti colleghi, amici e artisti che hanno voluto spendere parole in memoria di uno dei padri fondatori di tv e giornalismo italiano. A non aver ancora rotto il silenzio è la stessaDe ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LauraPausini : “La morte mi fa curiosità. L' unica cosa che mi disturba è dover lasciare Maria, i miei figli e i miei nipoti. Vo… - RivistaStudio : I libri e gli scrittori del canone Costanzo, il cui show per anni è stato il luogo per eccellenza dove si decretava… - KSeregni : RT @yleniaindenial1: destabilizzata dalla notizia della morte di Maurizio Costanzo come per quella di Piero Angela e Raffaella Carrà perché… - infoitcultura : Maria De Filippi sotto shock per la morte di Maurizio Costanzo, non se l'aspettava - odiarciinsieme : RT @yleniaindenial1: destabilizzata dalla notizia della morte di Maurizio Costanzo come per quella di Piero Angela e Raffaella Carrà perché… -