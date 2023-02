Morte Maurizio Costanzo, come sta Maria De Filippi? Il Corriere: “devastata dal dolore” (Di sabato 25 febbraio 2023) In queste ore successive alla Morte inaspettata di Maurizio Costanzo, un po’ tutti si chiedono come stia sua moglie Maria De Filippi, da cui era legato da quasi trent’anni di amore fortissimo. Un legame indossolubile, il loro, che appunto solo la Morte avrebbe potuto spezzare. A rivelare le condizioni della De Filippi è stato il Corriere della Sera, secondo cui in questa fase del lutto la nota conduttrice sarebbe sotto shock perché non aspettava assolutamente un epilogo del genere. Morte Costanzo, Maria De Filippi sotto shock: come sta la conduttrice Stando a quanto rivela il Corriere della Sera, Maria De ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 25 febbraio 2023) In queste ore successive allainaspettata di, un po’ tutti si chiedonostia sua moglieDe, da cui era legato da quasi trent’anni di amore fortissimo. Un legame indossolubile, il loro, che appunto solo laavrebbe potuto spezzare. A rivelare le condizioni della Deè stato ildella Sera, secondo cui in questa fase del lutto la nota conduttrice sarebbe sotto shock perché non aspettava assolutamente un epilogo del genere.Desotto shock:sta la conduttrice Stando a quanto rivela ildella Sera,De ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LauraPausini : “La morte mi fa curiosità. L' unica cosa che mi disturba è dover lasciare Maria, i miei figli e i miei nipoti. Vo… - fanpage : Mara Venier in lacrime e distrutta dal dolore. Dopo aver dato l'ultimo saluto a #MaurizioCostanzo, abbandona la cam… - iam__jess_9 : RT @__aauroraaa__: La verità è che l'italia non era pronta alla morte di maurizio costanzo e alla vedovanza di maria de filippi https://t.c… - AttilioFarinel1 : RT @GennaroBeninca1: Non mi piace bloccare le persone ma non tollero offese. Mi può dispiacere per la morte di un essere umano ma non di u… - nadurnet : Maria De Filippi scioccata dalla morte di Maurizio Costanzo: 'Non c'erano avvisaglie' 84 anni, ricoverato in clini… -