Morte Maurizio Costanzo, Berlusconi ricorda il giornalista (Di sabato 25 febbraio 2023) Silvio Berlusconi ha voluto ricordare Maurizio Costanzo con un post sui social. Il leader di Forza Italia commemora il suo "amico leale" Un saluto speciale per un amico di vecchia data. Per Maurizio Costanzo arriva anche il saluto di Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia ha voluto ricordare, tramite un post sui social, il suo amico di lunga data, nonché presenza fissa delle reti Mediaset per lunghissimo tempo. Il politico ha voluto poi rivolgere un messaggio affettuoso di cordoglio anche alla sua famiglia e a sua moglie Maria De Filippi. "Per me, è stato uno dei più grandi giornalisti e scrittori italiani di sempre. È stato un giornalista coraggioso al punto da mettere a rischio la sua stessa vita. È stato un ...

