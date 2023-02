Morte Costanzo, feretro in Campidoglio: tanti vip a onorarlo (Di sabato 25 febbraio 2023) È arrivato in Campidoglio il feretro di Maurizio Costanzo, per la camera ardente che resterà aperta oggi e domani, in sala della Protomoteca. Ad accoglierlo il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e due dei figli del giornalista, il regista Saverio Costanzo e la sceneggiatrice Camilla Costanzo. Tra i primi ad arrivare Francesco Rutelli con la moglie Barbara Palombelli ed Emanuela Aureli. Insieme alla bara sono stati portati all’interno quattro vasi di rose bianche. In fondo alla sala, tra le corone quella di Roma Capitale e della Regione Lazio. Passando da un’entrata laterale è arrivato Rosario Fiorello. Lo showman in segno di omaggio si è fermato in raccoglimento ponendo le mani ai due lati del feretro e insieme alla moglie si è fermato a lungo con famigliari e amici del giornalista. ... Leggi su ildenaro (Di sabato 25 febbraio 2023) È arrivato inildi Maurizio, per la camera ardente che resterà aperta oggi e domani, in sala della Protomoteca. Ad accoglierlo il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e due dei figli del giornalista, il regista Saverioe la sceneggiatrice Camilla. Tra i primi ad arrivare Francesco Rutelli con la moglie Barbara Palombelli ed Emanuela Aureli. Insieme alla bara sono stati portati all’interno quattro vasi di rose bianche. In fondo alla sala, tra le corone quella di Roma Capitale e della Regione Lazio. Passando da un’entrata laterale è arrivato Rosario Fiorello. Lo showman in segno di omaggio si è fermato in raccoglimento ponendo le mani ai due lati dele insieme alla moglie si è fermato a lungo con famigliari e amici del giornalista. ...

