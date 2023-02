(Di sabato 25 febbraio 2023)dueunamettendo al mondo un bambino. Per milioni di persone in tutto il mondo la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SerFiss : RT @OsservaDiritti: ?? Ogni 2 minuti muore una donna durante la #gravidanza o il #parto. ?? Lo denuncia un nuovo e importante studio delle Na… - RattiMar : RT @OsservaDiritti: ?? Ogni 2 minuti muore una donna durante la #gravidanza o il #parto. ?? Lo denuncia un nuovo e importante studio delle Na… - OsservaDiritti : ?? Ogni 2 minuti muore una donna durante la #gravidanza o il #parto. ?? Lo denuncia un nuovo e importante studio dell… - UNICEF_Italia : Mortalità materna nel mondo, nuovo rapporto UNICEF: -36% dal 2000 a oggi, ma i progressi sono in calo dal 2015 in p… - giulianonce : RT @glsiviero: Nel mondo, Europa compresa, la mortalità materna ha smesso di diminuire. (e l'accesso all'aborto c'entra) -

Ogni due minuti una donna muore mettendo al mondo un bambino. Per milioni di persone in tutto il mondo la ...Il rapporto "Trends in maternal mortality" - prodotto dall'OMS per conto del Gruppo inter - agenzie delle Nazioni Unite per la stima della, composto da OMS, UNICEF, UNFPA, Gruppo ...

Nel mondo il tasso di mortalità materna non scende più Il Post

Mortalità materna. Ogni due minuti muore una donna durante la ... Quotidiano Sanità

Mortalità materna, Oms: "Ogni due minuti una donna muore per gravidanza o parto" - Luce Luce

Agenzia Internazionale Stampa Estero Agenzia Internazionale Stampa Estero