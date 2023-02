Morta di malaria non diagnosticata, la famiglia di Loredana Guida si rivolge a Mattarella: “Nessuno la ascoltò” (Di sabato 25 febbraio 2023) La madre e i fratelli di Loredana Guida si rivolgono al Presidente della Repubblica, al ministro della Salute e alla magistratura attraverso una lettera per chiedere giustizia: raccontano il calvario vissuto dalla 44enne insegnante di Agrigento, Morta nel gennaio 2020 di malaria. Nella vita aveva un grande sogno, aprire una scuola in Nigeria, dopo essersi innamorata di questo Paese in vacanza. Pochi giorni prima di morire era tornata in Africa, ma al suo rientro in Italia aveva lamentato alcuni sintomi tra i quali febbre alta e spossatezza. Il medico di famiglia era convinto fosse una banale influenza, e non la visitò nemmeno. In poco tempo però le sue condizioni peggiorarono, al punto da andare al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento con 39 di febbre. Anche lì ... Leggi su tpi (Di sabato 25 febbraio 2023) La madre e i fratelli disi rivolgono al Presidente della Repubblica, al ministro della Salute e alla magistratura attraverso una lettera per chiedere giustizia: raccontano il calvario vissuto dalla 44enne insegnante di Agrigento,nel gennaio 2020 di. Nella vita aveva un grande sogno, aprire una scuola in Nigeria, dopo essersi innamorata di questo Paese in vacanza. Pochi giorni prima di morire era tornata in Africa, ma al suo rientro in Italia aveva lamentato alcuni sintomi tra i quali febbre alta e spossatezza. Il medico diera convinto fosse una banale influenza, e non la visitò nemmeno. In poco tempo però le sue condizioni peggiorarono, al punto da andare al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento con 39 di febbre. Anche lì ...

