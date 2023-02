Morgan torna in Rai: 'Condurrà una trasmissione sulla musica'. L'annuncio a sorpresa di Sgarbi (Di sabato 25 febbraio 2023) Morgan tornerà in televisione e precisamente sulla Rai . Lo ha annunciato poche ore fa il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi che ha spiegato cosa si dovrà aspettare il pubblico dal cantante. Leggi su leggo (Di sabato 25 febbraio 2023)tornerà in televisione e precisamenteRai . Lo ha annunciato poche ore fa il sottosegretario alla Cultura, Vittorioche ha spiegato cosa si dovrà aspettare il pubblico dal cantante.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FGuardiella : “Il Piccolo Principe” torna a volare alla Morgan Library & Museum di New York Viaggio alla scoperta di curiosit… - 24Cultura : “Il Piccolo Principe” torna a volare alla Morgan Library & Museum di New York - sole24ore : “Il Piccolo Principe” torna a volare alla Morgan Library & Museum di New York - DanielaZini1 : Bao Fan, banchiere, classe 1970, ex Morgan Stanley e Credit Suisse e uno dei personaggi di spicco nel mondo della t… - CarloCoratelli : Rex Morgan torna a concentrarsi su Truck. -