Monza, sei club su Palladino. Lui risponde così (Di sabato 25 febbraio 2023) Il nome di Raffaele Palladino sta circolando per diverse panchine importanti. Il tesserato del Monza ha risposto così in conferenza stampa:... Leggi su calciomercato (Di sabato 25 febbraio 2023) Il nome di Raffaelesta circolando per diverse panchine importanti. Il tesserato delha rispostoin conferenza stampa:...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Monza, sei club su Palladino. Lui risponde così: Il nome di Raffaele Palladino sta circolando per diverse panchine… - thetalkingcric2 : @SpudFNVPN 5 altri club? LOL. Ma pensi veramente che ADL sia la Monaca di Monza? E tutti gli altri? Sei uno obiettivo. Ti prego continua… - domandmax : @FrancescaChaouq Tu sei sempre sul bus per Monza ?? - Anonyme54131 : @Michelejuve259 @scfreiburg Amico, hai un budget di 500 milioni e fai il furbo perché fai fuori il Nantes ma vieni… - AlfridaPeraj : @mattonistajr @FilippoArosio @marm0cchi0 Io dico quello che mi pare e non potrai certo impedirmelo perché sei di Mo… -