Monumento Foiba di Basovizza | Valditara | “Diffondere nelle scuole la storia di coloro che furono italiani due volte”

Leggi su orizzontescuola

(Di sabato 25 febbraio 2023) ", calvario, col vertice sprofondatoviscere della terra, secondo l’espressione dell’allora vescovo di Trieste e Capodistria, monsignor Antonio Santin, è il luogo in cui nel maggio del 1945 hanno trovato la morte i destinatari di un odio implacabile e al tempo stesso è il sacrario in onore di tutte le vittime delle Foibe, nella Venezia Giulia, come a Fiume, come a Zara, dall’8 settembre del 1943 in poi". L'articolo .