"Mixed by Erry", il nuovo film di Sydney Sibilia (Di sabato 25 febbraio 2023) ROMA – Molto più di un dj, molto più di un pirata. Erry era un ragazzo che sulla musica ha costruito un impero con l'aiuto dei suoi fratelli. Arriva in tutte le sale italiane con Luigi D'Oriano, Giuseppe Arena, Emanuele Palumbo e con Francesco Di Leva, Cristiana Dell'Anna, Adriano Pantaleo, Chiara Celotto, Greta Esposito e Fabrizio Gifuni. Dal prossimo 2 marzo al cinema. 01Distribution. L'articolo L'Opinionista.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... colferslama : LIBERATO NELLA SOUNDTRACK DI MIXED BY ERRY SYDNEY MAMMA DEL CARMINE COSA HAI FATTO - afspagnuolo : @Partenope899 Io ho tutto di Mixed by Erry. Grazie a lui ho potuto ascoltare la musica che, altrimenti, non potevo permettermi di ascoltare. - albertomarti : RT @jan_novantuno: Cose belle: il tema principale di Mixed by Erry di Sydney Sibilia è stato composto da Liberato. - MartiMegaPixel : RT @jan_novantuno: Cose belle: il tema principale di Mixed by Erry di Sydney Sibilia è stato composto da Liberato. - mattinodinapoli : Cinema: Liberato canta «'O dj» in «Mixed by Erry» -